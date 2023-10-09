Премьер Дании просит НАТО не уставать от войны в Украине

14:33 09 октября Киев, Украина

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене призвала западных союзников Киева не испытывать "усталости от войны" в Украине.

Об этом пишет издание The Guardian.



Выступая на Парламентской ассамблее НАТО, Фредериксен подчеркнула: "Храбрый украинский народ бьется на поле боя. Они — олицетворение добра против зла. Это [российское вторжение в Украину] представляет угрозу идеям, на которых построено НАТО, — свободе, демократии, верховенству права".

"Мы должны быть с Украиной до конца. Никто из нас не может говорить, что устал от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Решим, что усталости от войны не будет в нашем трансатлантическом сообществе", - добавила премьер Дании.

В своей речи Фредериксен заявила, что президент рф владимир путин ошибся, полагая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "остаются только словами".