Премьер Дании просит НАТО не уставать от войны в Украине

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене призвала западных союзников Киева не испытывать "усталости от войны" в Украине.
Об этом пишет издание The Guardian.
Выступая на Парламентской ассамблее НАТО, Фредериксен подчеркнула: "Храбрый украинский народ бьется на поле боя. Они — олицетворение добра против зла. Это [российское вторжение в Украину] представляет угрозу идеям, на которых построено НАТО, — свободе, демократии, верховенству права".
Выступая на Парламентской ассамблее НАТО, Фредериксен подчеркнула: "Храбрый украинский народ бьется на поле боя. Они — олицетворение добра против зла. Это [российское вторжение в Украину] представляет угрозу идеям, на которых построено НАТО, — свободе, демократии, верховенству права".
В своей речи Фредериксен заявила, что президент рф владимир путин ошибся, полагая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "остаются только словами".
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