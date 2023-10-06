Премьер Чехии раскритиковал президента Словакии за отказ отправлять помощь Украине

17:29 06 октября Киев, Украина





Об этом сообщил Radio Prague International. Премьер -министр Чехии, Петр Фиала, раскритиковал решения президента Словакии, Зузаны Чапутовой, противостоять предоставлению Украине нового пакета военной помощи со стороны Министерства обороны.Об этом сообщил Radio Prague International.

"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными",- заявил Петр Фиала на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Напомним, вчера президент Словакии, Зузана Чапутова, высказалась против предоставления Украине дополнительной военной помощи в связи с победой популистской партии Smer-SD на парламентских выборах. Эта партия отвергает необходимость поддержки Украины в ее военном конфликте с россией.