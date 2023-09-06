Премьер Чехии призвал не допустить заморозки войны в Украине

16:02 28 августа Киев, Украина

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на совещании чешских послов заявил, что существует угроза перехода войны россии против Украины к стадии замороженного конфликта и подчеркнул, что Чехия должна продолжать военную и дипломатическую поддержку Украины.



Об этом сообщают Ceske Noviny. По словам Фиалы, шансы на скорейшее разрешение войны невелики и становятся все меньше, ведь последствия российской агрессии многочисленны, и они также в определенной степени способствуют испытываемой в Чехии "нервозности".

"Даже по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это сценарий, за которым мы должны только наблюдать, но мы также должны сохранить этот сценарий у наших голов и думать об этом в наших стратегиях", – отметил он.

Он убежден, что Чехия должна продолжать свою военную и другую помощь Украине, а также поддерживать ее интеграцию в ЕС и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению страны. А также, что важно не допустить своеобразной "усталости от продолжительной ситуации" в отношении войны в Украине.



Фиала заверил, что Прага окажет максимальную помощь Украине «не только тем, что будет открывать двери», но и будет убеждать других партнеров с пониманием отнестись к этим амбициям Киева, а также помогать проводить реформы.