Премьер Чехии призвал не допустить заморозки войны в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на совещании чешских послов заявил, что существует угроза перехода войны россии против Украины к стадии замороженного конфликта и подчеркнул, что Чехия должна продолжать военную и дипломатическую поддержку Украины.
Об этом сообщают Ceske Noviny. По словам Фиалы, шансы на скорейшее разрешение войны невелики и становятся все меньше, ведь последствия российской агрессии многочисленны, и они также в определенной степени способствуют испытываемой в Чехии "нервозности".
Об этом сообщают Ceske Noviny. По словам Фиалы, шансы на скорейшее разрешение войны невелики и становятся все меньше, ведь последствия российской агрессии многочисленны, и они также в определенной степени способствуют испытываемой в Чехии "нервозности".
Он убежден, что Чехия должна продолжать свою военную и другую помощь Украине, а также поддерживать ее интеграцию в ЕС и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению страны. А также, что важно не допустить своеобразной "усталости от продолжительной ситуации" в отношении войны в Украине.
Фиала заверил, что Прага окажет максимальную помощь Украине «не только тем, что будет открывать двери», но и будет убеждать других партнеров с пониманием отнестись к этим амбициям Киева, а также помогать проводить реформы.
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