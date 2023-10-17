Премьер Чехии: будущее Запада поставлены на карту в Украине и Израиле

18:32 17 октября Киев, Украина





Фиала подчеркнул, что природа этих войн различна: агрессия россии в Украине представляет собой жестокое, но конвенционное военное столкновение, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль - это чистый терроризм.



Тем не менее, Фиала подчеркнул, что их объединяет факт нападения на западную цивилизацию, и эти нападения оказывают влияние на международную обстановку в следующем десятилетии. Премьер -министр Чешской Республики Петр Фиала выразил убеждение на конференции SH!FTS, что будущее западной цивилизации и ее основные ценности поставлены на карту в Украине и Израиле.Фиала подчеркнул, что природа этих войн различна: агрессия россии в Украине представляет собой жестокое, но конвенционное военное столкновение, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль - это чистый терроризм.Тем не менее, Фиала подчеркнул, что их объединяет факт нападения на западную цивилизацию, и эти нападения оказывают влияние на международную обстановку в следующем десятилетии.

"Кризисы в области безопасности вынуждают нас реагировать и меняться под их воздействием", - сказал Фиала.

Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы Чехия отказалась от легкомыслия и максимально подготовилась к различным угрозам, так как, как он подчеркнул, "без безопасности нет процветания."

Фиала также подчеркнул, что важно поддерживать тех, кто стал жертвой агрессии, и укреплять устойчивость Чешской Республики. Он напомнил о решении увеличить расходы на оборону до двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) с начала следующего года.



Премьер-министр подчеркнул, что помимо вопросов обороны, необходимо работать над укреплением социальной устойчивости страны, так как современное государство сталкивается с высоким уровнем пропаганды и психологической войны, ведущейся на информационных площадках.



Фиала призвал не только политиков, но и всех, кто имеет возможность общаться с широкой аудиторией, уделять внимание поиску согласия между различными слоями общества на общей основе.