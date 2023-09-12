Премьер Британии об атаке рф в Черном море: грузовое судно было подвергнуто обстрелу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что гражданское грузовое судно в Черном море было подвергнуто ракетной атаке со стороны российских вооруженных сил, но ракеты были успешно сбиты украинскими ПВО.
Это заявление было сделано Сунаком в ходе его выступления в парламенте и было распространено Reuters вечером в понедельник, 11 сентября.
Премьер-министр уточнил, что атаки произошла 24 августа, и информация о нее стала известна "благодаря рассекреченным разведданным". Судно, под флагом Либерии, подверглось обстрелу несколькими ракетами, включая ракеты типа "Калибр", выпущенными российским военным кораблем.
По данным британского Министерства иностранных дел, сухогрузное судно находилось в морском порту Одессы, и оно не получило повреждений, так как ракеты были успешно сбиты украинскими системами ПВО.
Это заявление было сделано Сунаком в ходе его выступления в парламенте и было распространено Reuters вечером в понедельник, 11 сентября.
Премьер-министр уточнил, что атаки произошла 24 августа, и информация о нее стала известна "благодаря рассекреченным разведданным". Судно, под флагом Либерии, подверглось обстрелу несколькими ракетами, включая ракеты типа "Калибр", выпущенными российским военным кораблем.
По данным британского Министерства иностранных дел, сухогрузное судно находилось в морском порту Одессы, и оно не получило повреждений, так как ракеты были успешно сбиты украинскими системами ПВО.
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