Премьер Британии об атаке рф в Черном море: грузовое судно было подвергнуто обстрелу

"Путин пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти нападения показывают, насколько он отчаялся. Обстреливая грузовые суда и украинскую инфраструктуру, россия наносит ущерб остальному миру", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.