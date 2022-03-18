Премьер Британии назвал "ужасной ошибкой" отсутствие реакции Запада на российскую аннексию Крыма 2014 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике реакцию Запада на аннексию Крыма 2014 года и подчеркнул, что хотя бы сейчас мир должен отказаться от российских энергоносителей.
Об этом он сказал в комментарии The Telegraph .
Об этом он сказал в комментарии The Telegraph .
Британский премьер отметил, что после аннексии торговля с РФ не только продолжалась, но и усиливалась и европейские страны стали еще зависимее российского газа.
Он обратил внимание на то, что "бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше". А это значит "еще меньше денег в вашем кармане и еще больше - у Путина".
По его убеждению, мир не может постоянно жить в таком шантаже и пока Запад будет экономически зависим от Путина, он может и будет использовать эту зависимость.
По его словам, большие запасы энергоресурсов России одновременно являются и силой, и слабостью Путина, поскольку "больше он ничего не имеет" из того, что можно было бы успешно экспортировать. Так что если РФ оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.
По его мнению, основой стратегии противодействия зависимости Запада от России должны стать возобновляемые источники энергии. В частности, Великобритания уже работает над разработкой этой стратегии.
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