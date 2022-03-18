Премьер Британии назвал "ужасной ошибкой" отсутствие реакции Запада на российскую аннексию Крыма 2014 года

15:50 15 марта Киев, Украина





Об этом он сказал в комментарии The Telegraph . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике реакцию Запада на аннексию Крыма 2014 года и подчеркнул, что хотя бы сейчас мир должен отказаться от российских энергоносителей.Об этом он сказал в комментарии The Telegraph .

“Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства – и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-нибудь вернуться в нормальное положение дел”, – заявил он.

Британский премьер отметил, что после аннексии торговля с РФ не только продолжалась, но и усиливалась и европейские страны стали еще зависимее российского газа.

"И когда Путин решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его: он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, чувствует, что может неизбирательно обстреливать убегающие от войны семьи”, – подчеркнул Джонсон.

Он обратил внимание на то, что "бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше". А это значит "еще меньше денег в вашем кармане и еще больше - у Путина".



По его убеждению, мир не может постоянно жить в таком шантаже и пока Запад будет экономически зависим от Путина, он может и будет использовать эту зависимость.

"Поэтому эта зависимость должна прекратиться, и она прекратится", - сказал Джонсон.

По его словам, большие запасы энергоресурсов России одновременно являются и силой, и слабостью Путина, поскольку "больше он ничего не имеет" из того, что можно было бы успешно экспортировать. Так что если РФ оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.

"США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти. Британия сделает то же самое. ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно скорее. И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас", – заявил Джонсон.

По его мнению, основой стратегии противодействия зависимости Запада от России должны стать возобновляемые источники энергии. В частности, Великобритания уже работает над разработкой этой стратегии.