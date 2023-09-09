Предварительно нарушений прав верующих на территории Лавры не выявлено – Лубинец

09:27 09 сентября Киев, Украина

После того, как адвокат, действующий в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря Украинской православной церкви, обратился в Офис Верховной Рады Украины по правам человека с заявлением о возможных нарушениях прав и свобод человека, работниками Офиса уполномоченного была проведена проверка на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

В результате проверки, по предварительным данным, на территории Лавры нарушений прав верующих, например свободы передвижения, не зафиксировано.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил во время пресс-марафона о ситуации на временно оккупированных территориях, отвечая на вопрос о том, зафиксировали ли представители Офиса омбудсмена во время визита в Лавру нарушения, например свободы передвижения людей.

"Понятно, что это предварительный вывод, я подробно сам лично в этом разбираюсь, но, предварительно, мы не увидели каких-либо нарушений прав верующих", - сказал он.

По словам омбудсмена, его представитель совершил мониторинговый визит в Лавру, и были осмотрены два корпуса, которые там есть — 57-й и 58-й, в которых было 4 и 8 человек соответственно.

«Мы не установили никакого ограничения на передвижение, их (верующих — ред.) никто не держит там, никто не запрещает монахам, священнослужителям заходить, выходить, приносить еду, лекарства, что угодно. В обращении адвоката было особое внимание (уделено — ред.) потому, что (людей — ред.) морят голодом и нет воды. Мы не установили признаков какого-нибудь истощения (граждан — ред.). Мы установили, что там было очень много еды, была и вода», - сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека заявил, что если кто-то обращается к нему по поводу нарушения прав, в том числе прав верующих, то Офис омбудсмена всегда на это реагирует.

“Но мы будем всегда объективны. Если представители власти что-нибудь нарушат, мы будем это фиксировать. Если в обращениях приводятся не подтверждаемые данные — мы тоже будем это фиксировать и показывать”, - заверил он.

Как сообщалось, 2 сентября омбудсмен проинформировал, что адвокат, действующий в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря Украинской православной церкви, изложил в своем обращении к Офису уполномоченного информацию о возможных нарушениях прав и свобод человека.

По его словам, Офис уполномоченного по правам человека расследует, имели ли место нарушения прав людей на территории Киево-Печерской лавры.