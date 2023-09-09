Предварительно нарушений прав верующих на территории Лавры не выявлено – Лубинец

После того, как адвокат, действующий в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря Украинской православной церкви, обратился в Офис Верховной Рады Украины по правам человека с заявлением о возможных нарушениях прав и свобод человека, работниками Офиса уполномоченного была проведена проверка на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра.
В результате проверки, по предварительным данным, на территории Лавры нарушений прав верующих, например свободы передвижения, не зафиксировано.
Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил во время пресс-марафона о ситуации на временно оккупированных территориях, отвечая на вопрос о том, зафиксировали ли представители Офиса омбудсмена во время визита в Лавру нарушения, например свободы передвижения людей.
По словам омбудсмена, его представитель совершил мониторинговый визит в Лавру, и были осмотрены два корпуса, которые там есть — 57-й и 58-й, в которых было 4 и 8 человек соответственно.
Уполномоченный по правам человека заявил, что если кто-то обращается к нему по поводу нарушения прав, в том числе прав верующих, то Офис омбудсмена всегда на это реагирует.
Как сообщалось, 2 сентября омбудсмен проинформировал, что адвокат, действующий в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря Украинской православной церкви, изложил в своем обращении к Офису уполномоченного информацию о возможных нарушениях прав и свобод человека.
По его словам, Офис уполномоченного по правам человека расследует, имели ли место нарушения прав людей на территории Киево-Печерской лавры.
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