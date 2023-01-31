Предстоящий пакет санкций ЕС против рф недостаточно силен - Кулеба
18:16 31 января Киев, Украина
Проект предстоящих санкционных ограничений ЕС против россии недостаточно силен, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба
на брифинге во вторник, 31 января.
Он отметил, что тема санкций будет одной из ключевых на саммите Украина-ЕС, который пройдет на этой неделе.
"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы 10 санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции. То есть, санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов", – сказал Кулеба.
При этом он признал, что наработанный ЕС проект пакета санкций пока недостаточно силен.
"По состоянию на сейчас то, что я вижу в работе на уровне ЕС, не является, по нашему мнению, проект десятого пакета достаточно сильным. Но еще есть время для его укрепления, его усиления. Я думаю, что мы получим необходимый нам результат", – отметил глава МИД.
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