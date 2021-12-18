Предстоящие выборы в США: Байден набирает 51% голосов

Выборы в США приближаются и борьба за голоса избирателей усиливается. По последним данным, опубликованным 25 июля, 51% голосов от народа на стороне Джо Байдена, кандидата в президенты от Демократической партии. За ныне действующего президента-республиканца Дональда Трампа готовы проголосовать 40% избирателей. Таковы итоги опроса, проведенного по заявке крупнейших медиакомпаний США - телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Отмечается, что еще 13% опрошенных пока не решили, кому отдать свой голос, поскольку одобряют политику действующего президента в вопросах экономики, однако не согласны с его решениями в других сферах.

В комментарии к опросу указано, что исход выборов президента, запланированных на 3 ноября этого года, в значительной степени будет определен тем, как проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Напомним, Байден пообещал вернуть страну в состав ВОЗ, если выиграет президентскую гонку.

Ранее Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах, признает поражение и не будет пытаться удержать власть.