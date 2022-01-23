Представители Украины прибыли в Германию для проведения переговоров

14:19 11 Сентябрь Киев, Украина

Украинская делегация, во главе с Алексеем Резниковым, прибыла в Германию, для проведения переговоров на уровне советников стран Нормандской четверки.



Об этом сообщает на пресс-служба Офиса президента.



Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На переговоры также прибыл руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы давали свои компромиссные предложения", - сказал он.

Государства-участники нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине , хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.



Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.



Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на проведение встречи в нормандском формате на уровне министров в сентябре.