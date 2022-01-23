Представители Украины прибыли в Германию для проведения переговоров

Украинская делегация, во главе с Алексеем Резниковым, прибыла в Германию, для проведения переговоров на уровне советников стран Нормандской четверки.
Об этом сообщает на пресс-служба Офиса президента.
Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Государства-участники нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине, хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.
Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на проведение встречи в нормандском формате на уровне министров в сентябре.
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