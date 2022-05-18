Представители Украины и США обсудили увеличение помощи для гумпроектов

17:34 13 августа Киев, Украина

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и представители Госдепа США обсудили вопрос увеличения помощи Украине для гуманитарных проектов, ситуацию на Донбассе и продвижение украинских реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



В частности, отмечается, что Резников провел встречи с заместителем Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азрой Зея и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.

"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников также поднял вопрос об увеличении помощи для гуманитарных проектов, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц и украинского населения, проживающего в территориальных громадах, находящихся поблизости или разделенных линией соприкосновения, а также вопросы, связанные с разминированием", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивают, что американская сторона отметила поддержку США независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также одобрение инициативы «Крымская платформа». Стороны сделали акцент на своем стремлении к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках американских программ помощи населению, пострадавшему вследствие войны.

"Во время встреч с высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента США стороны также обсудили вопросы процесса мирного урегулирования, ситуации в регионе, продвижение украинских реформ, а также потребности Украины в помощи в трансформации страны", - добавляют в Минреинтеграции.

Кроме того, стороны обсудили стратегию Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий после их освобождения и подготовку Правительством соответствующего комплексного законодательства, которое должно быть вскоре принято Верховной Радой Украины.



Резников также рассказал американской стороне о направлениях, по которым работает украинское правительство. В частности, о положениях проекта закона «О государственных основах переходного периода», который базируется на принципах недискриминации, гендерного равенства, инклюзивности и устранения процедурных, институциональных и социальных барьеров, в том числе о принципах переходной юстиции, о судебной реформе, о Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, введение которой запланировано с 2022 года.