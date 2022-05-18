Представители Украины и США обсудили увеличение помощи для гумпроектов

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и представители Госдепа США обсудили вопрос увеличения помощи Украине для гуманитарных проектов, ситуацию на Донбассе и продвижение украинских реформ.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В частности, отмечается, что Резников провел встречи с заместителем Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азрой Зея и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.
В частности, отмечается, что Резников провел встречи с заместителем Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азрой Зея и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.
При этом подчеркивают, что американская сторона отметила поддержку США независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также одобрение инициативы «Крымская платформа». Стороны сделали акцент на своем стремлении к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках американских программ помощи населению, пострадавшему вследствие войны.
Кроме того, стороны обсудили стратегию Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий после их освобождения и подготовку Правительством соответствующего комплексного законодательства, которое должно быть вскоре принято Верховной Радой Украины.
Резников также рассказал американской стороне о направлениях, по которым работает украинское правительство. В частности, о положениях проекта закона «О государственных основах переходного периода», который базируется на принципах недискриминации, гендерного равенства, инклюзивности и устранения процедурных, институциональных и социальных барьеров, в том числе о принципах переходной юстиции, о судебной реформе, о Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, введение которой запланировано с 2022 года.
Резников также рассказал американской стороне о направлениях, по которым работает украинское правительство. В частности, о положениях проекта закона «О государственных основах переходного периода», который базируется на принципах недискриминации, гендерного равенства, инклюзивности и устранения процедурных, институциональных и социальных барьеров, в том числе о принципах переходной юстиции, о судебной реформе, о Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, введение которой запланировано с 2022 года.
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