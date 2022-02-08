15:19 17 Май Киев, Украина

С целью усиления сотрудничества на пути к членству в ЕС, представители Украины, Грузии и Молдовы создали формат Ассоциированного трио.

Соответствующий документ представители трех стран подписали в понедельник, 17 мая, в Киеве, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министрами иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чоко.

"Мы сегодня сделали доброе дело. Мы подписали документ (меморандум о взаимопонимании. - ред.), который устанавливает "Ассоциированное трио". Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции", - рассказал Кулеба.

Он отметил, что новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.

"Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС. Мы все сделали наш европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и стремимся стать членами Европейского Союза. Сегодня мы согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к евроинтеграции", - отметил министр.

Кулеба рассказал, что Ассоциированное трио включает три основных элемента: структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами и координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства.

"Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС", - отметил Кулеба.

Глава МИД также отметил, что новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.