С целью усиления сотрудничества на пути к членству в ЕС, представители Украины, Грузии и Молдовы создали формат Ассоциированного трио.
Соответствующий документ представители трех стран подписали в понедельник, 17 мая, в Киеве, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министрами иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чоко.
Он отметил, что новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.
Кулеба рассказал, что Ассоциированное трио включает три основных элемента: структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами и координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства.
Глава МИД также отметил, что новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.
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