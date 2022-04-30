Представители ТКГ отправились на летние каникулы

Ни встречь, ни изменений в работе Трехсторонней контактной группы ожидать не стоит, так как до конца августа все ее участники находятся в отпуске.
Об этом сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.
"Послы с прошлой недели ушли на каникулы, в отпуск. И поэтому до конца августа у нас не будет каких-то существенных новостей в изменениях работы ТКГ, пока все не выйдут из отпусков", - сказала она.
Напомним, новым специальным представителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он возглавит переговорный процесс в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. К своим обязанностям Киннунен приступит 1 августа.
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