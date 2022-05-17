Представители Польши и Швеции проведут два дня на Донбассе

18:12 15 декабря Киев, Украина

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригласил послов Польши Бартош Цихоцки и ШвецииТобиас Тиберга, посетить Донбасс.
 
Об этом сообщили в Посольстве Республики Польша в Киеве.

С 15-16 декабря послы Польши и Швеции в Украине, ознакомятся с правительственной стратегией реинтеграции регионов охваченных конфликтом, посетят крупнейших работодателей в Донецкой и Луганской областях, а также примут участие в открытии центра административных услуг в контрольном пункте "Новотроицкое" на линии соприкосновения.

Программа с участием вице-премьер-министра Резникова включает также встречи с главами Донецкой ОГА Павлом Кириленко и Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.
"Путешествие в таком составе и его программа являются естественными, учитывая роль Польши и Швеции в развитии Восточного партнерства, а также будущее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Стокгольма в 2021 году и Варшавы в 2022 году", - отметил Цыхоцки.