Представители ООН в Мелитополе перестали выходить на связь

Агентство ООН по делам беженцев в Украине не может связаться с некоторыми из своих сотрудников в Мариуполе. Об этом сообщает CNN .
«Некоторым (сотрудника Агентства. – Ред.) удалось выбраться. Некоторые внутри и мы не можем связаться с ними в этот момент. Это мои коллеги», – сказал верховный комиссар организации Филиппо Гранди.
Верховный комиссар ООН призвал российских захватчиков к «твердым обязательствам» по поводу того, что не будет боевых действий и дать возможность управлять гуманитарными коридорами.
Гранди потребовал таких заверений, поскольку без них невозможно провести эвакуацию мирного населения.
«Некоторым (сотрудника Агентства. – Ред.) удалось выбраться. Некоторые внутри и мы не можем связаться с ними в этот момент. Это мои коллеги», – сказал верховный комиссар организации Филиппо Гранди.
Верховный комиссар ООН призвал российских захватчиков к «твердым обязательствам» по поводу того, что не будет боевых действий и дать возможность управлять гуманитарными коридорами.
Гранди потребовал таких заверений, поскольку без них невозможно провести эвакуацию мирного населения.
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