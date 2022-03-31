Представители ООН в Мелитополе перестали выходить на связь

06:22 31 марта Киев, Украина

Агентство ООН по делам беженцев в Украине не может связаться с некоторыми из своих сотрудников в Мариуполе. Об этом сообщает CNN .

«Некоторым (сотрудника Агентства. – Ред.) удалось выбраться. Некоторые внутри и мы не можем связаться с ними в этот момент. Это мои коллеги», – сказал верховный комиссар организации Филиппо Гранди.

Верховный комиссар ООН призвал российских захватчиков к «твердым обязательствам» по поводу того, что не будет боевых действий и дать возможность управлять гуманитарными коридорами.

Гранди потребовал таких заверений, поскольку без них невозможно провести эвакуацию мирного населения. 