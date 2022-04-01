Представители МАГАТЭ приедут на Чернобыльскую АЭС

16:49 01 апреля Киев, Украина

Международное агентство по атомной энергии готовит специальную миссию с целью оказания помощи на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.



"МАГАТЭ ведет тесные консультации с украинскими властями по поводу направления первой миссии агентства по оказанию помощи и поддержки на Чернобыльскую АЭС в ближайшие несколько дней", - уточнили в агентстве.



Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит инициативу.



"Я возглавлю миссию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС как можно скорее. Это будет первая из серии подобных миссий по ядерной безопасности в Украине", - написал он в Twitter.