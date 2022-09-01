Представители 42 стран призвали россию вывести свои войска с территории ЗАЭС

42 страны мира и Евросоюз призвали рф вывести свои войска с территории Запорожской АЭС из-за угрозы её безопасной работе в связи с их пребыванием на объекте.
Обращение опубликовано на сайте Евросоюза.
Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В заявлении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.
К обращению присоединились все страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Южная Корея и Япония.
Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В заявлении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.
К обращению присоединились все страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Южная Корея и Япония.
российская армия захватила Запорожскую АЭС в начале марта, однако ее по-прежнему обслуживают украинские инженеры. В последние недели территория станции несколько раз подвергалась обстрелам.
Сейчас объект работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности из-за остановки одного из энергоблоков, повреждения азотно-кислородной станции и вспомогательного корпуса.
10 августа стало известно о планах генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси лично посетить атомную электростанцию в Энергодаре. По его словам, только в ходе такого визита международные инспекторы смогут дать точную оценку ее состоянию и помочь «снизить опасность возможной ядерной катастрофы».
Москва заявляет, что военные размещены на станции только для ее охраны в условиях войны. При этом россия разрешила МАГАТЭ проинспектировать объект, но только если Украина «гарантирует безопасность членов миссии». Киев говорит, что россия должна вывести войска и технику с АЭС, а также разминировать объект и подходы к нему, чтобы визит состоялся.
ООН призвала россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, ее поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение отвергла.
россия использует Запорожскую АЭС в качестве щита, обстреливая оттуда подконтрольные Украине Никополь и Марганец, поскольку понимает: ВСУ ответный удар не нанесут. Глава «Энергоатома» Петр Котин также заявлял, что россияне планируют отключить электростанцию от электроснабжения Украины и адаптировать ее под нужды Крыма.
В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что с помощью нагнетания обстановки вокруг такого важного объекта москва пытается сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы. Таким образом в кремле хотят сорвать планы союзников Украины по оказанию ей военной поддержки для контрнаступления.
Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Она снабжает энергией почти 10 млн потребителей. На станции 6 энергоблоков, ее мощность составляет 6040 МВт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии