Представители 42 стран призвали россию вывести свои войска с территории ЗАЭС

15:11 15 августа Киев, Украина

42 страны мира и Евросоюз призвали рф вывести свои войска с территории Запорожской АЭС из-за угрозы её безопасной работе в связи с их пребыванием на объекте.





Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии

В заявлении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.



К обращению присоединились все страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Южная Корея и Япония. Обращение опубликовано на сайте Евросоюза.Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) В заявлении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.К обращению присоединились все страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Южная Корея и Япония.

"Мы призываем россию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины", - говорится в обращении.

российская армия захватила Запорожскую АЭС в начале марта, однако ее по-прежнему обслуживают украинские инженеры. В последние недели территория станции несколько раз подвергалась обстрелам.