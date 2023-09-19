Представитель Украины в Гааге: рф ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать

16:39 19 сентября Киев, Украина





Эту информацию передает агентство Reuters. В высшем суде в Гааге представитель Украины, Антон Кориневич, заявил, что россия пыталась оправдать свое вторжение в Украину ложными утверждениями о несуществующем "геноциде русскоязычного населения".Эту информацию передает агентство Reuters.

"Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде для защиты; россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать", - отметил Кориневич.

Он призвал Международный суд признать, что у него есть юрисдикция для полного рассмотрения дела и, в конечном итоге, обязать россию выплатить репарации за вторжение, осуществленное под ложным предлогом.

"Может ли государство использовать ложные обвинения в геноциде как предлог для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Может ли этот суд остановить такое циничное нарушение Конвенции о геноциде? Ответ на эти вопросы должен быть отрицательным", - подчеркнул Кориневич.

Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а российская сторона представит свои аргументы 18 и 25 сентября.