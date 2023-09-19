Представитель Украины в Гааге: рф ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать

В высшем суде в Гааге представитель Украины, Антон Кориневич, заявил, что россия пыталась оправдать свое вторжение в Украину ложными утверждениями о несуществующем "геноциде русскоязычного населения".
Эту информацию передает агентство Reuters.
Эту информацию передает агентство Reuters.
Он призвал Международный суд признать, что у него есть юрисдикция для полного рассмотрения дела и, в конечном итоге, обязать россию выплатить репарации за вторжение, осуществленное под ложным предлогом.
Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а российская сторона представит свои аргументы 18 и 25 сентября.
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