Представитель украинской делегации в ТКГ озвучил требования боевиков

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают блокировать обмен пленными и выдвигают невыполнимые требования.
Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
По словам Гармаша, пророссийские боевики требуют процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.
Кроме того, как рассказал Гармаш, оккупанты продолжают блокировать доступ представителей Международного комитета Красного Креста и родственников пленных. За четыре месяца представители МККК смогли посетить четырех пленных.
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