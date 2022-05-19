Представитель украинской делегации в ТКГ озвучил требования боевиков

07:27 17 декабря Киев, Украина

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают блокировать обмен пленными и выдвигают невыполнимые требования.
 
Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, пророссийские боевики требуют процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.
«Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен», - пояснил он.
Кроме того, как рассказал Гармаш, оккупанты продолжают блокировать доступ представителей Международного комитета Красного Креста и родственников пленных. За четыре месяца представители МККК смогли посетить четырех пленных.
«Из-за якобы карантинных ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-либо другой. В то же время на нашей территории, их людей посещают в местах заключения и МККК, и даже родственники», - добавил Гармаш.