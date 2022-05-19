Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Al Jazeera", после фактического захвата столицы Афганистана Кабула, пресс-секретарь политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим объявил 15 августа о завершении войны. Он заявил, что "война в Афганистане закончилась", и призвал международное сообщество к мирным отношениям.
Пресс-секретарь сказал в интервью телеканалу "Al Jazeera", что "Талибан" не хочет жить в изоляции, и тип правления и форма режима скоро станут понятными.
Группировка уважает права и свободу слова женщин и меньшинств в рамках закона шариата, добавил Наим.
Кроме того, он отметил, что "Талибан" хочет иметь мирные отношения и стремится развивать несколько видов общения, которые он уже открыл с иностранными государствами.
Наим заверил, что "Талибан" готов обеспечить "безопасность иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, которые находятся в стране".
Комментируя бегство президента Гани, Наим сказал, что оно было неожиданным, и "даже близкие люди этого не ожидали".
По его словам, "Талибан" видит плоды своих усилий и жертвы в течение 20 лет, и в обмен на невмешательство Афганистан примет политику невмешательства в дела других.
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