Представитель рф при ООН покинул зал, когда услышал обвинения в адрес россии

15:19 07 июня Киев, Украина





Об этом он сообщил в твиттере.



Заявление Мишель сделал во время Президент Европейского совета Шарль Мишель обвинил россию в создании глобального продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением в Украину.Об этом он сообщил в твиттере.Заявление Мишель сделал во время заседания Совбеза ООН 6 июня. Президент Европейского совета подчеркнул, что "кремль использует запасы продовольствия как невидимую ракету против развивающихся стран".

«Это повышает цены на продукты питания, толкает людей к бедности и дестабилизирует целые регионы. За этот продовольственный кризис ответственность несет только россия . Несмотря на свою кампанию лжи. Именно российские танки, бомбы и мины мешают Украине сажать и убирать урожай. Кремль также целит в зерносклады и ворует зерно с оккупированных им территорий, перекладывая вину на других. Это трусливо”, – заявил Мишель.

Президент Европейского совета во время выступления сказал, что собственными глазами видел тонны зерна, застрявшие в порту Одессы. Во время посещения города Мишель был вынужден прятаться в убежище, ведь российские военные били по региону.



В ответ на эти слова постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний. Мишель, реагируя

на это, сказал: Вы можете выйти из комнаты, возможно, проще не слушать правду, уважаемый посол.

Перед этим в своем выступлении Небензя заявил, что соблюдение международного гуманитарного права для российских военных в Украине является "безусловным приоритетом" и в очередной раз обвинил Киев и Запад в "провокации" в Буче.

По информации российского "Интерфакса", позже Небензя в кулуарах сказал журналистам, что якобы не мог оставаться и обвинил Шарля Мишеля во "лжи".



Напомним, что ООН предупреждала – закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.



При вторжении в Украину россия уничтожает зернохранилища и похищает продовольствие с временно оккупированных территорий.



В Офисе президента Зеленского ранее настаивали, что продовольственный кризис в мире решит только передача Украине систем залпового огня для деблокации Черного моря.