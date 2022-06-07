Представитель рф при ООН покинул зал, когда услышал обвинения в адрес россии

Президент Европейского совета Шарль Мишель обвинил россию в создании глобального продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением в Украину.
Об этом он сообщил в твиттере.
Заявление Мишель сделал во время заседания Совбеза ООН 6 июня. Президент Европейского совета подчеркнул, что "кремль использует запасы продовольствия как невидимую ракету против развивающихся стран".
Об этом он сообщил в твиттере.
Заявление Мишель сделал во время заседания Совбеза ООН 6 июня. Президент Европейского совета подчеркнул, что "кремль использует запасы продовольствия как невидимую ракету против развивающихся стран".
Президент Европейского совета во время выступления сказал, что собственными глазами видел тонны зерна, застрявшие в порту Одессы. Во время посещения города Мишель был вынужден прятаться в убежище, ведь российские военные били по региону.
В ответ на эти слова постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний. Мишель, реагируя
В ответ на эти слова постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний. Мишель, реагируя
на это, сказал: Вы можете выйти из комнаты, возможно, проще не слушать правду, уважаемый посол.
Перед этим в своем выступлении Небензя заявил, что соблюдение международного гуманитарного права для российских военных в Украине является "безусловным приоритетом" и в очередной раз обвинил Киев и Запад в "провокации" в Буче.
По информации российского "Интерфакса", позже Небензя в кулуарах сказал журналистам, что якобы не мог оставаться и обвинил Шарля Мишеля во "лжи".
Напомним, что ООН предупреждала – закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.
При вторжении в Украину россия уничтожает зернохранилища и похищает продовольствие с временно оккупированных территорий.
В Офисе президента Зеленского ранее настаивали, что продовольственный кризис в мире решит только передача Украине систем залпового огня для деблокации Черного моря.
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