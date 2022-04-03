Представитель РФ Мединский заявил, что проект мирного договора не готов

Продолжается переговорный процесс между Украиной и РФ о мирном урегулировании отношений и прекращении военных действий. По мнению члена российской делегации на переговорах Владимира Мединского, проект мирного договора России и Украины еще не готов. Об этом он заявил в комментарий Интерфаксу.
При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются:
- нейтральный внеблоковый безъядерный статус;
- отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения;
- проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов;
- создание системы международных гарантий безопасности.
Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ по достижению мира Давид Арахамия сообщил, что Украина, подписывая договор о гарантиях безопасности, ожидает, что его участниками станут крупнейшие государства-члены НАТО.
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