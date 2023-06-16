Представитель Папы Римского отправится в Украину для миротворческой миссии

12:06 05 июня Киев, Украина

Кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Конференции итальянских епископов, отправится в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска для осуществления миротворческой миссии в Украине.



Об этом официально сообщила пресс-служба Святого Престола в понедельник.



В соответствии с предыдущими заявлениями Святого Престола, кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит Киев 5-6 июня 2023 года в качестве представителя Святейшего Отца Франциска.



Главной целью этой инициативы является внимательное выслушивание украинской власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержка гуманных жестов, способствующих снижению напряженности в регионе.



/>Визит кардинала Дзуппи отражает стремление Святого Престола к нахождению мирного решения и примирению в Украине.



Он подчеркивает важность дипломатических усилий и желание Папы Римского помочь в достижении справедливого и долгосрочного окончания войны.



Во время визита кардинал Маттео Дзуппи будет активно взаимодействовать с украинскими властями, стремясь прогрессировать в достижении мира и стабильности.