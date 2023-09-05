Представитель ГУР: в россии все еще ищут преемника путина

16:16 21 августа Киев, Украина

В россии до сих пор не определились с преемником президента владимира путина . Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Нет преемника. В условиях диктатуры заранее определять преемника чрезвычайно рискованно для людей, которые принимают решения. Но, безусловно, внутренние процессы продолжаются", - сказал он в интервью.

Юсов отметил, что в россии уже несколько лет идут закулисные игры между разными группировками, претендующими на власть после путина. Однако пока ни одна из них не смогла консолидировать вокруг себя достаточные силы.

"Внутри кремлевской элиты идет фактически кастинг на роль преемника путина. Но это происходит совсем не демократическим и открытым способом", - сказал Юсов.

Он также добавил, что режим путина уже обречен.