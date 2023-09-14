Представитель ГУР опроверг данные об увеличении количества ракет в россии

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, на эфире телемарафона опроверг информацию, распространенную западными СМИ, о предполагаемом увеличении количества ракет в россии.
Юсов подчеркнул, что россия далека от возможности достичь довоенного уровня по запасам ракет.
Это заявление противоречит данным, опубликованным в The New York Times, которые утверждали, что производство ракет, танков и другого вооружения в россии превысило довоенный уровень, несмотря на санкционные ограничения, наложенные со стороны Запада.
Юсов подчеркнул, что россия далека от возможности достичь довоенного уровня по запасам ракет.
Это заявление противоречит данным, опубликованным в The New York Times, которые утверждали, что производство ракет, танков и другого вооружения в россии превысило довоенный уровень, несмотря на санкционные ограничения, наложенные со стороны Запада.
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