Представитель ГУР оценил производство ракетного вооружения в россии

Значительный запас ракетного вооружения в россии был исчерпан, однако страна сумела восстановить свои производственные мощности, что явно подтверждают обломки сбитых ракет.
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, Вадим Скибицкий, доложил о данной ситуации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно доставляет "Калибры" в оккупированный Крым не менее двух раз в месяц.
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, Вадим Скибицкий, доложил о данной ситуации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно доставляет "Калибры" в оккупированный Крым не менее двух раз в месяц.
Скибицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет в Украине свидетельствуют о том, что это оружие было произведено в первом квартале 2023 года и только недавно поступило на вооружение.
Разведывательные службы считают, что россия будет продолжать использовать ракеты в качестве средства террора против Украины, пока у нее хватает ресурсов, поэтому украинским властям важно продолжать укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО).
Разведывательные службы считают, что россия будет продолжать использовать ракеты в качестве средства террора против Украины, пока у нее хватает ресурсов, поэтому украинским властям важно продолжать укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии