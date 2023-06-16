Представитель ГУР оценил производство ракетного вооружения в россии

14:53 19 мая Киев, Украина

Значительный запас ракетного вооружения в россии был исчерпан, однако страна сумела восстановить свои производственные мощности, что явно подтверждают обломки сбитых ракет.



Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, Вадим Скибицкий, доложил о данной ситуации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно доставляет "Калибры" в оккупированный Крым не менее двух раз в месяц.

"В настоящее время россия способна производить примерно 25 ракет "Калибр" и 35 ракет Х-101 в месяц, а также две ракеты "Кинжал" и пять баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М". Таким образом, российской стороне удается доставлять комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", - отметил представитель ГУР

Скибицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет в Украине свидетельствуют о том, что это оружие было произведено в первом квартале 2023 года и только недавно поступило на вооружение.



Разведывательные службы считают, что россия будет продолжать использовать ракеты в качестве средства террора против Украины, пока у нее хватает ресурсов, поэтому украинским властям важно продолжать укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО).