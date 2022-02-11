Представитель Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Украину

Жозеп Боррель вице-президент Еврокомиссии и представитель ЕС по иностранным делам и политике, в Киеве с рабочим визитом.
Визит начался со встречи с представителями гражданского общества
Об этом глава дипломатии ЕС сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 22 сентября.
Он также добавил, что сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа.
Отметим, что это первый визит Борреля в Украину на данной должности.
Какие планы у чиновника?
- встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой, во время которой они намерены обсудить вопросы сотрудничества Евросоюза и Украины, в том числе подготовку 22-го саммита "Украина-ЕС", который состоится 1 октября в Брюсселе;
- встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- встреча с министром обороны Дмитрием Тараном;
- посещение Совещательной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM).
Боррель должен был посетить Украину еще 15 марта, но из-за карантинных ограничений поездку пришлось перенести.
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