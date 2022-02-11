Представитель Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Украину

14:12 22 Сентябрь Киев, Украина

Жозеп Боррель вице-президент Еврокомиссии и представитель ЕС по иностранным делам и политике, в Киеве с рабочим визитом.

Визит начался со встречи с представителями гражданского общества

Об этом глава дипломатии ЕС сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 22 сентября.

"Мой визит в Украину начался сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента", - написал Боррель.

Он также добавил, что сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа.



Отметим, что это первый визит Борреля в Украину на данной должности.



Какие планы у чиновника?

встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой, во время которой они намерены обсудить вопросы сотрудничества Евросоюза и Украины, в том числе подготовку 22-го саммита "Украина-ЕС", который состоится 1 октября в Брюсселе;

встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;

встреча с министром обороны Дмитрием Тараном;

посещение Совещательной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM).

Боррель должен был посетить Украину еще 15 марта, но из-за карантинных ограничений поездку пришлось перенести.