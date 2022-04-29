Представитель ЕС отреагировал на обстрел Киева во время приезда Генсека ООН и премьер-министра Болгарии

Жозеп Боррель заявил, что вчерашний обстрел российскими ракетами Киева во время визитов Генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, является вопиющим пренебрежением международным правом.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вчерашний обстрел российскими ракетами Киева во время визитов Генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, является вопиющим пренебрежением международным правом.
Российские оккупанты накануне попали в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе Киева. Ракетный удар произошел в то время, когда Украину посещал Генсек ООН.
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