Представитель ЕС отреагировал на обстрел Киева во время приезда Генсека ООН и премьер-министра Болгарии

09:37 29 апреля Киев, Украина

Жозеп Боррель заявил, что вчерашний обстрел российскими ракетами Киева во время визитов Генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, является вопиющим пренебрежением международным правом.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вчерашний обстрел российскими ракетами Киева во время визитов Генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, является вопиющим пренебрежением международным правом.

"Шокирован и потрясен ракетными ударами россии по Киеву и другим городам Украины. россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, обстреляв город в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова", - заявил глава дипломатии ЕС.

Российские оккупанты накануне попали в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе Киева. Ракетный удар произошел в то время, когда Украину посещал Генсек ООН.