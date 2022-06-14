Предпринимателей Запорожской области заставят платить "налоги" оккупантам

Коллаборанты и россйиские оккупанты обязали предпринимателей из Запорожской области платить "налоги" подконтрольной рф "военно-гражданской администрации (ВГА)".
Об этом рассказал российским пропагандистским СМИ так называемый "глава ВГА Запорожской области", коллаборант Евгений Балицкий. По его словам, введенная с 1 июня "налоговая система" будет "упрощенной".
Об этом рассказал российским пропагандистским СМИ так называемый "глава ВГА Запорожской области", коллаборант Евгений Балицкий. По его словам, введенная с 1 июня "налоговая система" будет "упрощенной".
Ранее ставленник россиян Балицкий заявлял, что бизнес не должен платить налоги Киеву. На территории региона уже работает "налоговая инспекция", в состав которой вхоят три специалиста из москвы.
Собственные налоговые правила оккупанты решили ввести не дожидаясь "референдума" о вхождении Запорожской области в состав россии, который они мечтают провести уже в 2022 году.
Как заявлял местный предатель Владимир Рогов, которого захватчики назначили представителем "главного совета военно-гражданской администрации", подготовка такого "референдума" уже началась.
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