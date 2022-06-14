Предпринимателей Запорожской области заставят платить "налоги" оккупантам

08:12 14 июня Киев, Украина





Об этом рассказал российским пропагандистским СМИ так называемый "глава ВГА Запорожской области", коллаборант Евгений Балицкий. По его словам, введенная с 1 июня "налоговая система" будет "упрощенной". Коллаборанты и россйиские оккупанты обязали предпринимателей из Запорожской области платить "налоги" подконтрольной рф "военно-гражданской администрации (ВГА)".Об этом рассказал российским пропагандистским СМИ так называемый "глава ВГА Запорожской области", коллаборант Евгений Балицкий. По его словам, введенная с 1 июня "налоговая система" будет "упрощенной".

Ранее ставленник россиян Балицкий заявлял, что бизнес не должен платить налоги Киеву. На территории региона уже работает "налоговая инспекция", в состав которой вхоят три специалиста из москвы.

"Уже создан налоговый кодекс. Но на первый месяц, то есть на июнь, мы сделали нулевую ставку налога. С 1 июля у нас будет 5% налог с выручки и 10% – для тех, кто занимается любым подакцизным товаром – алкоголь, сигареты. Это упрощенная система", – сказал коллаборант.

Собственные налоговые правила оккупанты решили ввести не дожидаясь "референдума" о вхождении Запорожской области в состав россии, который они мечтают провести уже в 2022 году.

Как заявлял местный предатель Владимир Рогов, которого захватчики назначили представителем "главного совета военно-гражданской администрации", подготовка такого "референдума" уже началась.