Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается - Байден

Администрация Соединенных Штатов все еще активно обсуждает возможность предоставления Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS.
Об этом сказал президент США Джо Байден, общаясь с журналистами.
В частности, Байден комментировал новые воздушные атаки россии на Киев и отметил, что они "не являются неожиданностью".
На уточняющий вопрос о возможной передаче Украине ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "до сих пор актуальна", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.
HAPPENING NOW!!!— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023
I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.
“It’s not unexpected” Biden said.
“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
Напомним, на прошлой неделе представители двух партий Конгресса США призвали Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS.
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