Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается - Байден

10:35 30 мая Киев, Украина

Администрация Соединенных Штатов все еще активно обсуждает возможность предоставления Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS

Об этом сказал президент США Джо Байден, общаясь с журналистами.

В частности, Байден комментировал новые воздушные атаки россии на Киев и отметил, что они "не являются неожиданностью".

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал президент США.

На уточняющий вопрос о возможной передаче Украине ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "до сих пор актуальна", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.