Предложение путина о "перемирии" является информационной операцией россии — ISW

09:33 06 января Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Как напоминают аналитики, путин поручил министру обороны россии сергею шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по "всей линии столкновения сторон в Украине", призвав Украину предпринять аналогичный шаг, чтобы разрешить "большому количеству граждан, которые исповедуют Православие", посетить богослужение на Рождество. Заявление президента россии владимира путина о 36-часовом прекращении огня войсками рф на Рождество 6-7 января, вероятно, является информационной операцией, направленной на нанесение ущерба репутации Украины, однако вызвало волну недовольства среди российских военных корреспондентов.Об этом сообщает американский isw" data-key="tag">(ISW).Как напоминают аналитики, путин поручил министру обороны россии сергею шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по "всей линии столкновения сторон в Украине", призвав Украину предпринять аналогичный шаг, чтобы разрешить "большому количеству граждан, которые исповедуют Православие", посетить богослужение на Рождество.

"Заявление путина было ответом на призыв патриарха московского кирилла о временном прекращении огня в связи с празднованием Сочельника и Рождества Христова. Украинские и западные официальные лица, включая президента США Джо Байдена, сразу отметили лицемерие объявления о прекращении огня и подчеркнули, что российские войска продолжали наносить удары по украинской военной и гражданской инфраструктуре 25 декабря, когда многие православные украинцы празднуют Рождество и Новый год", — говорится в сообщении.

ISW считает, что путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

"Такая пауза непомерно пойдет на пользу российским войскам и станет лишать инициативу Украины. путин не может разумно ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей делать необходимые шаги для переговоров", - пишут аналитики.

Как считает ISW, это намеренная информационная тактика, которую раньше использовала россия. При этом официальный представитель кремля дмитрий песков, в частности, заявил 14 декабря, что у россии нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление путина от 5 января вызвало удивление.



При этом то, что путин предлагает прекращение огня на религиозной почве дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, изображающую российского президента как настоящего защитника христианской веры.

"Эта информационная операция может поддержать безосновательное заявление кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, которое путин неоднократно выдвигал как оправдание своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года", - отмечается в публикации.

Аналитики отмечают, что российские военные блогеры отреагировали на объявление о прекращении огня "упорным недовольством".

"Несколько известных блогеров подчеркивали, что российские солдаты вообще не хотят прекращения огня, и отмечали, что это бесполезные, пораженческие уловки, которые, в первую очередь, вряд ли увенчаются успехом", — отмечают в ISW.

В частности, один из так называемых военных корреспондентов, ранее связанный с российскими подразделениями в Бахмуте и присутствовавший на церемонии аннексии украинских территорий в кремле в сентябре, "использовал открыто геноцидную, бесчеловечную риторику" в ответ на заявления о прекращении огня, отметив, что российские солдаты не желают компромисса.

"Они хотят убить каждого человека в униформе вражеской армии независимо от пола и обстоятельств, заставивших недочеловека носить эту униформу", - приводят аналитики слова россиянина.

В Институте отмечают, что такие заявления от военных корреспондентов, которые обычно достаточно солидарны с линией путина по поводу войны, заслуживает внимания и подрывает способность путина представить россию как сторону, готовую вести переговоры.