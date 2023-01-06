Предложение путина о "перемирии" является информационной операцией россии — ISW

Заявление президента россии владимира путина о 36-часовом прекращении огня войсками рф на Рождество 6-7 января, вероятно, является информационной операцией, направленной на нанесение ущерба репутации Украины, однако вызвало волну недовольства среди российских военных корреспондентов.
Об этом сообщает американский isw" data-key="tag">Институт изучения войны (ISW).
Как напоминают аналитики, путин поручил министру обороны россии сергею шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по "всей линии столкновения сторон в Украине", призвав Украину предпринять аналогичный шаг, чтобы разрешить "большому количеству граждан, которые исповедуют Православие", посетить богослужение на Рождество.
Об этом сообщает американский isw" data-key="tag">Институт изучения войны (ISW).
Как напоминают аналитики, путин поручил министру обороны россии сергею шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по "всей линии столкновения сторон в Украине", призвав Украину предпринять аналогичный шаг, чтобы разрешить "большому количеству граждан, которые исповедуют Православие", посетить богослужение на Рождество.
ISW считает, что путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.
Как считает ISW, это намеренная информационная тактика, которую раньше использовала россия. При этом официальный представитель кремля дмитрий песков, в частности, заявил 14 декабря, что у россии нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление путина от 5 января вызвало удивление.
При этом то, что путин предлагает прекращение огня на религиозной почве дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, изображающую российского президента как настоящего защитника христианской веры.
Аналитики отмечают, что российские военные блогеры отреагировали на объявление о прекращении огня "упорным недовольством".
В частности, один из так называемых военных корреспондентов, ранее связанный с российскими подразделениями в Бахмуте и присутствовавший на церемонии аннексии украинских территорий в кремле в сентябре, "использовал открыто геноцидную, бесчеловечную риторику" в ответ на заявления о прекращении огня, отметив, что российские солдаты не желают компромисса.
В Институте отмечают, что такие заявления от военных корреспондентов, которые обычно достаточно солидарны с линией путина по поводу войны, заслуживает внимания и подрывает способность путина представить россию как сторону, готовую вести переговоры.
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