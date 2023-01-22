Правоохранители раскрыли подробности задержания замглавы Минрегиона

12:01 22 января Киев, Украина

Правоохранители раскрыли подробности задержания заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взятки в размере 400 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в воскресенье, 22 января.

Детективы отметили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц присвоили часть государственных средств.

Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

Правоохранители установили, что к афере был причастен замминистра развития общин. Разоблачили его благодаря оперативному проникновению детективов в состав группировки.

Против замминистра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к афере.

Накануне в Минрегионе подтвердили задержание Лозинского. Ведомство сообщило также о факте хищения заместителем министра бюджетных денег и пообещало уволить его.