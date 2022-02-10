Правительству поручено организовать эвакуацию украинцев из Сектора Газа

17:16 18 Май Киев, Украина

Более 100 граждан Украины обратились к МИД с прошением об эвакуации из сектора Газа, Владимир Зеленский поручил правительству организовать возвращение украинцев на родину.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание быть эвакуированными из Газы.

"Наше государство уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения. Прежде всего, разговор идет о необходимости воздушных коридоров. Так, напомню, что во время предыдущих вспышек противостояния в этом регионе в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия - тогда наших соотечественников удалось эвакуировать через территорию Египта. Сейчас нужно сделать аналогичные шаги", - сказал Подоляк.

Он заверил, что государство эвакуирует всех желающих украинцев в любой точке мира.

"Президент Владимир Зеленский поручил это организовать - правительству, премьеру, министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие", - сказали в ОП и призвали нуждающихся в помощи украинцев обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины.