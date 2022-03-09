Правительство выделило 185 млн грн пострадавшим от пожаров в Луганской области

08:14 14 Октябрь Киев, Украина

По итогам внеочередного заседания 13 октября Кабинет Министров Украины утвердил решение о выделении 185 миллионов гривен из резервного фонда Государственного бюджета для оказания материальной помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области.



Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что семьям погибших будет выплачена сумма в размере 200 тысяч гривен, из которых ожидается по 50 тысяч гривен на каждого пострадавшего, получившего тяжелые травмы, 30 тысяч гривен - на травмы средней степени тяжести и 20 тысяч гривен на легкие травмы.

«Те люди, чье жилье было разрушено, получат по 300 тысяч гривен на семью и 50 тысяч гривен на семью будут выделены на частичный ремонт», - сказал премьер, добавив, что ОГА окажет дополнительную помощь пострадавшим от пожаров.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что во время рабочей поездки в Луганскую область 2 октября ответственным государственным органам было поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб от чрезвычайной ситуации, чтобы люди могли как можно скорее получить помощь в восстановлении или покупке жилья.



«Только 10 октября сотрудники ГСЧС, прибывшие в Луганскую область из разных регионов, завершили работу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все службы, задействованные в ликвидации этой чрезвычайной ситуации, за их колоссальные усилия », - сказал Глава Правительства.



Кроме того, правительство приняло решение о перечислении средств из резервного фонда государственного бюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По словам премьер-министра, это решение позволит восстановить ресурсы ГСЧС, утраченные во время тушения пожара в Луганской области.