Правительство внесло изменения в проекты и программы регионального развития

В ряд инвестиционных проектов и программ, которые финансируются Государственным фондом регионального развития, были внесены некоторые изменения.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.
По его словам, документом предлагается по предложениям 8 областных (Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской) и Киевской городской госадминистраций и результатам заседания Комиссии Минрегиона внести изменения в перечень инвестиционных проектов и программ регионального развития, которые финансируются в 2020 году за счет средств ГФРР.
Изменения предлагаются в части:
Изменения предлагаются в части:
- распределения по инвестиционным программам и проэктам регионального развития 2,3 млн. гривен нераспределенной состоянию на 12 ноября 2020 года остатка объема средств ГФРР по Львовской и Черкасской областях;
- исключение одного проекта Житомирской области, дополнение двумя новыми проектами (во Львовской и Черкасской областях);
- перераспределения объема средств ГФРР между ранее утвержденными проэктам в 8 областях и г. Киеве.
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