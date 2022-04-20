Правительство внесло изменения в проекты и программы регионального развития

17:21 23 ноября Киев, Украина

В ряд инвестиционных проектов и программ, которые финансируются Государственным фондом регионального развития, были внесены некоторые изменения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан

“На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло проект распоряжения “О внесении изменений в перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2020 году за счет средств ГФРР, в том числе финансируемых с целью погашения кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственной казначейской службы по состоянию на 1 января 2020 года”, — сообщил Мокан.

По его словам, документом предлагается по предложениям 8 областных (Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской) и Киевской городской госадминистраций и результатам заседания Комиссии Минрегиона внести изменения в перечень инвестиционных проектов и программ регионального развития, которые финансируются в 2020 году за счет средств ГФРР.



Изменения предлагаются в части:

распределения по инвестиционным программам и проэктам регионального развития 2,3 млн. гривен нераспределенной состоянию на 12 ноября 2020 года остатка объема средств ГФРР по Львовской и Черкасской областях;

исключение одного проекта Житомирской области, дополнение двумя новыми проектами (во Львовской и Черкасской областях);

перераспределения объема средств ГФРР между ранее утвержденными проэктам в 8 областях и г. Киеве.