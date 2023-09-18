Правительство уволило заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

Кабинет министров 18 сентября уволил шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, однако при должности остался первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Уволены:
- Гаврилов Владимир Валерианович с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинский Ростислав Теодозиевич с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анна Васильевна с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапов Денис Александрович с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрей Витальевич с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнега Виталий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Ващенко Константин Александрович с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
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