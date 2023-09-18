Правительство уволило заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.



Уволены:

"По процедуре — Кабмин принял такое решение. Это не автоматическое увольнение. Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости — со временем. Сейчас фокус — Рамштайн", — написал министр обороны Умеров в Facebook.