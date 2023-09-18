Правительство уволило заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

12:46 18 сентября Киев, Украина

Кабинет министров 18 сентября уволил шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, однако при должности остался первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
 
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Уволены:
  • Гаврилов Владимир Валерианович с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Замлинский Ростислав Теодозиевич с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Маляр Анна Васильевна с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Шарапов Денис Александрович с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Шевченко Андрей Витальевич с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
  • Дейнега Виталий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Ващенко Константин Александрович с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
"По процедуре — Кабмин принял такое решение. Это не автоматическое увольнение. Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости — со временем. Сейчас фокус — Рамштайн", — написал министр обороны Умеров в Facebook.