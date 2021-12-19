Правительство США продолжит выплаты по безработице до конца года

Правительство США обеспокоено ухудшением экономического положения американцев. В свете не утихающей пандемии коронавируса, президент Дональд Трамп намерен продолжить финансовую поддержку граждан, пострадавших от последствий коронакризиса. Как заявил Трамп, не зависимо от решения конгресса, выплата пособий по безработице будет продлена до конца года.

"Если демократы продолжат держать в заложниках пакет стимуляционных мер я воспользуюсь своим президентским правом дать американцам помощь, которая им нужна", - сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

По его словам, соответствующее распоряжение он собирается подписать уже до конца недели.

Помимо пособий по безработице американский лидер намерен пролонгировать запрет на выселение за неуплату аренды, снизить налог на зарплату, а также освободить американцев от выплат по студенческим ссудам.

Ранее сообщалось, что безработица в США за июль сократилась на 0,4%, до 10,2% от всего трудоспособного населения, за счет увеличения рабочих мест на 1,8 млн.

Напомним, во втором квартале 2020 года экономика США упала на рекордные 32,9% из-за пандемии нового коронавируса.