Правительство создаст условия для ІТ-индустрии

sans-serif;">Зеленский дал правительству три месяца на разработку и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов, направленных на развитие сферы информационных технологий.
В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ІТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ІТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке.
Также Президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний.
Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ІТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.
Также Президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний.
Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ІТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.
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