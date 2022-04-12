Правительство создало Украинский ветеранский фонд

Украинский ветеранский фонд поможет привлечь финансовые и материально-технические ресурсы для поддержки ветеранов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 14 июля.

"Фонд должен заработать с 2022 года. Он позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса. Он также поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности", - заявил Шмыгаль.