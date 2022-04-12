Правительство создало Украинский ветеранский фонд
14:51 14 июля Киев, Украина
Украинский ветеранский фонд поможет привлечь финансовые и материально-технические ресурсы для поддержки ветеранов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 14 июля.
"Фонд должен заработать с 2022 года. Он позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса. Он также поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности", - заявил Шмыгаль.
Также Шмыгаль сообщил, что идет работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов. Кабмин
перераспределил средства госбюджета для обеспечения создания соответствующих сервисов и их защищенного функционирования.
"Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию, например, о льготах и программах для ветеранов, которыми они пользуются", - подытожил премьер.
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