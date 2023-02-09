Правительство разрешило лишать госнаград подсанкционных лиц

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, регулирующий механизм лишения государственных наград подсанкционных лиц.
Об этом рассказали в правительстве.
Толчком для принятия решения стала ситуация с бывшим председателем запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, который до сих пор имеет звание "Герой Украины". Его он получил от Леонида Кучмы еще в 2004-м за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".
Возмущенные этим украинцы начали собирать подписи с требованием исправить ситуацию. На момент написания новости, соответствующих петициям на сайте президента существует по меньшей мере три: одна набрала уже 26 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч, вторая – 1,4 тысячи, а третья, созданная неделю назад, – почти четыре сотни.
Бойко не единственный украинский деятель, наличие у которого звание Героя возмущает украинцев. Среди "героев", например, экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, которого эсбовцы задержали по подозрению в поставке деталей для российских штурмовых самолетов. Звание он получил в 2000 году "за выдающиеся заслуги в развитии отечественного машиностроения" .
Звание "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" имеет и настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря митрополит Лонгин. В его биографии есть история с незаконным выкапыванием тела собственного брата и перезахоронением его на территории монастыря.
Кроме того, священник известен рядом пророссийских высказываний, например, называл власть в Украине "слугами сатаны".
Еще один "герой" - крымский коллаборант Борис Дейч , которому звание вручил беглый президент Виктор Янукович. Впрочем, в прошлом году Дейч умер от коронавируса.
Об этом рассказали в правительстве.
Толчком для принятия решения стала ситуация с бывшим председателем запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, который до сих пор имеет звание "Герой Украины". Его он получил от Леонида Кучмы еще в 2004-м за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".
Возмущенные этим украинцы начали собирать подписи с требованием исправить ситуацию. На момент написания новости, соответствующих петициям на сайте президента существует по меньшей мере три: одна набрала уже 26 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч, вторая – 1,4 тысячи, а третья, созданная неделю назад, – почти четыре сотни.
Бойко не единственный украинский деятель, наличие у которого звание Героя возмущает украинцев. Среди "героев", например, экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, которого эсбовцы задержали по подозрению в поставке деталей для российских штурмовых самолетов. Звание он получил в 2000 году "за выдающиеся заслуги в развитии отечественного машиностроения" .
Звание "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" имеет и настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря митрополит Лонгин. В его биографии есть история с незаконным выкапыванием тела собственного брата и перезахоронением его на территории монастыря.
Кроме того, священник известен рядом пророссийских высказываний, например, называл власть в Украине "слугами сатаны".
Еще один "герой" - крымский коллаборант Борис Дейч , которому звание вручил беглый президент Виктор Янукович. Впрочем, в прошлом году Дейч умер от коронавируса.
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