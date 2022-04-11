Правительство разрабатывает законопроект о национальных сообществах

15:24 13 июля Киев, Украина

В Украине живет много национальностей, но законодательство в этой сфере много лет не усовершенствовалось, в связи с этим будет разработан законопроект о национальных сообществах.



Об этом президент сообщил во время выступления на форуме Об этом президент сообщил во время выступления на форуме «Украина 30 . Гуманитарная политика».

"Офисом Президента и мной лично была поставлена задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом (законопроектом - ред.) о национальных сообществах в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что закон должен быть именно о сообществах, а не меньшинствах. По словам Президента, ни одна национальность в нашем государстве "не должна чувствовать себя меньшинством, менее важным, менее защищенным либо менее счастливым, никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины и мы все равны".





