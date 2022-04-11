Правительство разрабатывает законопроект о национальных сообществах

В Украине живет много национальностей, но законодательство в этой сфере много лет не усовершенствовалось, в связи с этим будет разработан законопроект о национальных сообществах.
Об этом президент сообщил во время выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».
Он добавил, что закон должен быть именно о сообществах, а не меньшинствах. По словам Президента, ни одна национальность в нашем государстве "не должна чувствовать себя меньшинством, менее важным, менее защищенным либо менее счастливым, никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины и мы все равны".
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