Правительство планирует создать спецорган, ответственный за санкции против РФ

21:30 04 декабря Киев, Украина

В Украине, при Совете национальной безопасности и обороны, планируют создать спецорган, ответственный за санкции против Российской Федерации.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в пятницу, 4 декабря.



Ясько отметила, что сейчас в Украине есть закон о санкциях от 2014 года, однако этот документ "полностью беззубый".