Правительство планирует создать спецорган, ответственный за санкции против РФ

21:30 04 декабря Киев, Украина

В Украине, при Совете национальной безопасности и обороны, планируют создать спецорган, ответственный за санкции против Российской Федерации. 
 
Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в пятницу, 4 декабря.

Ясько отметила, что сейчас в Украине есть закон о санкциях от 2014 года, однако этот документ "полностью беззубый".
"Там не прописано, кто ответственный, какова ответственность за нарушения и кто мониторит все это. Законопроект, который я предлагаю, устанавливает эту ответственность. Контролировать это будет орган при СНБО, люди уже работают, но нет именно системы", - отметил парламентарий.