Правительство пересмотрит Соглашение об ассоциации с ЕС

16:17 23 Июль Киев, Украина

Украина намерена провести анализ Соглашения с Евросоюзом , на предмет выявления ошибок и проблем, которые мешают продвижению на европейский рынок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Брюссель в четверг, 23 июля.

"Мы хотим сделать фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС, а также посмотреть, как изъять из нее возможные ошибки или проблемы, которые преграждают наше продвижение на европейский рынок", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, украинская сторона намерена интенсифицировать подписание этого соглашения – "чтобы допустить промышленные товары и включиться в новый диалог в сфере телекоммуникаций".



Напомним, в четверг, 23 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль совершает свой первый официальный визит в Брюссель. Вместе с ним новоназначенный глава Национального банка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.