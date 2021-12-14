Правительство пересмотрит Соглашение об ассоциации с ЕС

Украина намерена провести анализ Соглашения с Евросоюзом, на предмет выявления ошибок и проблем, которые мешают продвижению на европейский рынок.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Брюссель в четверг, 23 июля.
По словам премьер-министра, украинская сторона намерена интенсифицировать подписание этого соглашения – "чтобы допустить промышленные товары и включиться в новый диалог в сфере телекоммуникаций".
Напомним, в четверг, 23 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль совершает свой первый официальный визит в Брюссель. Вместе с ним новоназначенный глава Национального банка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, в четверг, 23 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль совершает свой первый официальный визит в Брюссель. Вместе с ним новоназначенный глава Национального банка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.
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