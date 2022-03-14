Правительство переходит на дистанционный режим работы

08:59 22 октября Киев, Украина

В соответствии с "требованием времени" принято решение, со следующей недели перевести работу правительства в онлайн -режим.



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в среду, 21 октября.