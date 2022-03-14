Правительство переходит на дистанционный режим работы
08:59 22 октября Киев, Украина
В соответствии с "требованием времени" принято решение, со следующей недели перевести работу правительства в онлайн
-режим.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в среду, 21 октября.
«Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство - мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени, и мы с вами также будем работать онлайн, коллеги. Правительство должно демонстрировать своим примером, что удаленная работа является сегодня требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев, наших близких, родных»,
- сказал Шмыгаль.
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