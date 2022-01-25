Правительство отозвало законопроект о переходном периоде

14:23 25 Январь Киев, Украина





Об этом во время брифинга после заседания фракции "Слуги народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия.



Правительственный законопроект, который Арахамия охарактеризовал как "преждевременный", зарегистрировали в парламенте еще в августе прошлого года, однако с тех пор он так и не попал в повестку дня Верховной Рады.



Причиной тому является, во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а во-вторых, недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса. Кабмин отозвал для доработки законопроект о переходном периоде, предусматривавший правила реинтеграции временно оккупированных территорий.Об этом во время брифинга после заседания фракции "Слуги народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия.Правительственный законопроект, который Арахамия охарактеризовал как "преждевременный", зарегистрировали в парламенте еще в августе прошлого года, однако с тех пор он так и не попал в повестку дня Верховной Рады.Причиной тому является, во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а во-вторых, недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса.

"Несомненно, такой закон нам нужен, потому что это базовый закон, к которому привязано принятие ряда других нормативных актов по коллаборантам, амнистии, конвалидации и тому подобное. Но очевидно, что в текущей редакции он несколько "буксует", - объясняет вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

По словам экспертов, законопроект в представленном виде больше походил на политическую декларацию, что и было его главной проблемой.

“Законы обычно пишут, чтобы они выполнялись. Созданный законопроект и по форме, и по сути был политической декларацией. Он содержал минимум норм, после прочтения которых начинаешь понимать, как они будут работать. Например, указано, что будет люстрация, но четких правил, по которым она будет проходить, нет”, – отмечают эксперты.

Критиковали законопроект и в Венецианской комиссии. Там считали, что он может создать только общую правовую рамку для различных мер переходного периода, но предусмотреть его влияние при принятии не казалось возможным. Также обращали внимание, что некоторые понятия международного права авторы определили и интерпретировали произвольно, а потому им советовали либо убрать эти понятия, либо отметить, что они отражают "украинское понимание международного права".



Советовали также:

согласовать с международным правом положения об ответственности за уголовные правонарушения, совершенные в связи с временной оккупацией;

пересмотреть нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников;

сузить и уточнить положения о люстрации, учитывая, что по международным стандартам люстрация ограничивается важнейшими должностями в стране, не распространяется на выборные должности и т.п.;

пересмотреть, что закон имеет целью установление правды обо всех преступлениях, а не только о тех, которые совершили определенные конкретные субъекты конфликта;

более четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть ограничительный подход к признанию академических сертификатов, степеней и званий, выданных на этих территориях;

отразить в проекте особый конституционный статус АРК и Севастополя.

В настоящее время в Минреинтеграции уже начали работу по доработке отдельных частей законопроекта.