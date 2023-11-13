Правительство Орбана хочет узнать мнение населения Венгрии о вступлении Украины в ЕС

Государственный секретарь правительства Венгрии Тамаш Менцер заявил о планах провести консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка вступления Украины в ЕС.
Об этом чиновник сообщил в видеообращении, передает Alfahir.
Далее, говорится в материале, госсекретарь озвучил текст, который подыгрывает российским нарративам и побуждает венгров ответить "нет" на основной вопрос консультаций.
Как пишут журналисты, таким образом, Менцер попытался убедить, что членство в ЕС означает военные обязательства, а принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны.
Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина получит средства, предназначенные для Венгрии, опять же не соответствует действительности, подчеркивают в материале.
Журналисты добавляют, что также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с притеснениями прав венгерского меньшинства.
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