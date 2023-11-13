Правительство Орбана хочет узнать мнение населения Венгрии о вступлении Украины в ЕС

07:01 13 ноября Киев, Украина

Государственный секретарь правительства Венгрии Тамаш Менцер заявил о планах провести консультации населением , основным вопросом которых будет поддержка вступления Украины в ЕС.

Об этом чиновник сообщил в видеообращении, передает Alfahir.

"Считаете ли вы, что Украине есть место в Европейском союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая в скором времени начнется", — сказал Менцер.

Далее, говорится в материале, госсекретарь озвучил текст, который подыгрывает российским нарративам и побуждает венгров ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому если страна будет принята в Европейский союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину", — продолжил чиновник.

Как пишут журналисты, таким образом, Менцер попытался убедить, что членство в ЕС означает военные обязательства, а принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны.

"Правда состоит в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно, поэтому Виктор Орбан, как всегда, может воспользоваться возможностью шантажа, созданного правом вето", - объясняет Alfahir.

Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина получит средства, предназначенные для Венгрии, опять же не соответствует действительности, подчеркивают в материале.



Журналисты добавляют, что также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с притеснениями прав венгерского меньшинства.