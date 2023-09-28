Правительство официально получило от США предложения по реформам в Украине

17:16 28 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что госпожа посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк официально передала для обсуждения предложения по реформам в Украине.

Об этом глава правительства написал в своем Facebook по итогам встречи с представительницей внешнеполитического ведомства США

"Мы верны нашему пути реформ, которые меняют страну к лучшему и приближают вступление в Евросоюз и НАТО", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь премьер-министр продемонстрировал американскому послу Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

"Этот документ разработан по инициативе президента Владимира Зеленского и согласован, в том числе с руководителями антикоррупционных структур в Украине", - пояснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, для реализации Концепта Украина планирует создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в разных сферах.