Правительство официально получило от США предложения по реформам в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что госпожа посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк официально передала для обсуждения предложения по реформам в Украине.
Об этом глава правительства написал в своем Facebook по итогам встречи с представительницей внешнеполитического ведомства США.
В свою очередь премьер-министр продемонстрировал американскому послу Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.
По словам Шмыгаля, для реализации Концепта Украина планирует создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в разных сферах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии