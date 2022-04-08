Правительство одобрило Нацстратегию молодежной политики до 2030 года

18:03 11 ноября Киев, Украина

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что одобренная правительством стратегия молодежной политики, позволит молодежи адаптироваться к вызовам современного мира, иметь высокий уровень жизнестойкости, самостоятельности и способности.

"Для нас очень важно создавать все условия для безопасности и здоровья подрастающего поколения, влиять на его конкурентоспособность, а также помогать интегрироваться в украинское общество и мир", - подчеркнул Гутцайт.

Сообщается, что с помощью правильно направленной государственной политики, молодежь будет развивать свою субъектность, а именно:



- расти с заботой о физическом и психическом здоровье с детства;

- адекватно оценивать угрозы и реагировать на них, усиливать собственную безопасность;

- формировать компетентности для безопасной и достойной жизни, развития и самореализации в скоротечном и малопредсказуемом мире;

- принимать участие в жизни общества, территориальных общин и сообществ, влиять на решения, касающихся их жизни.