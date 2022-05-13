Правительство не оставит без помощи граждан, освобожденных из Ирака

20:43 11 декабря Киев, Украина

Захваченных и удерживаемых с 2017 года в Ираке украинцев, освободили в начале декабря 2020 года, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова встретилась с бывшими пленниками. 

Во время встречи в Киеве Людмила Денисова заверила Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, что обеспечит парламентский контроль за соблюдением их прав и свобод, получением ими необходимой помощи. Освобожденные граждане, в частности, попросили об обеспечении им медицинского обследования.

Украина благодарит Почетного консула Ирака Шакера Фархана Али и официальных лиц городов Сулеймания, Эрбиль, Багдад, правительство Республики Ирак за огромный вклад в дело освобождения украинских граждан из плена.

Президент Украины отметил, что государство помнит об украинцах, которых незаконно удерживают в других странах.
«Мы будем бороться за каждого гражданина, который попал в беду. Поскольку для нас человек – это высшая ценность», – подчеркнул Глава государства.