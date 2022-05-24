Правительство назначило нового врио главы Госгеокадастра

На должность врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра назначен Алексей Пинчук.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.
Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.
Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
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